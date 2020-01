അജയ് ദേവഗണ്‍ നായകനായ താനാജി ദ അണ്‍സങ് വാരിയര്‍ പത്തുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 150 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത തിയെറ്ററുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ മടങ്ങുന്നവരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഇപ്പോഴും. ബോക്‌സോഫീസില്‍ പണം നിറച്ച താനാജി ഇപ്പോള്‍ തിയെറ്ററുകളില്‍ നോട്ടു മഴ പെയ്യിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂര്‍ പദ്മ ടാക്കീസില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം കണ്ട കാഴ്ച പലരും ഇതിനകം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അജയ് ദേവ്ഗണിനെ ആദ്യമായി കാണിക്കുന്ന സീന്‍ എത്തുമ്പോള്‍ നോട്ടുകള്‍ തിയെറ്ററുകളില്‍ വാരി എറിഞ്ഞാണ് ആരാധാകര്‍ ആവേശം പങ്കിട്ടത്.

2020 ലെ ആദ്യ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ എന്നാണ് ബോളിവുഡ് നിരീക്ഷകര്‍ താനാജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരൂപകര്‍ നല്‍കുന്നതെങ്കിലും കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ വന്‍ വിജയം തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് താനാജിയിലെ നടനും നിര്‍മാണ പങ്കാളിയുമായ അജയ് ദേവഗണ്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അജയ് പങ്കുവെച്ച എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിമ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഹിറ്റാണ്. സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ താനാജി എന്ന മറാത്തി യുദ്ധവീരന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷമുള്ള കാജോളിന്റെ മടങ്ങി വരവിനും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

In Kolhapur, it rained money in the theatre on Ajay Devgan's entry in Tanhaji..