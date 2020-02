Saturday 8 February 2020 1:03 pm IST

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു. @facebook എന്ന ഒഫിഷ്യല്‍ അക്കൗണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഹാക്ക് ചെയ്തത്.

'ഹായ് ഞങ്ങള്‍ അവര്‍മൈന്‍ ആണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ സുരക്ഷ ട്വിറ്ററിനേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതെങ്കിലുമാണ്' ('Hi, we are O u r M i n e, Hi, we are O u r M i n e. Well, even Facebook is hackable but at least their security better than Twitter') എന്ന് ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മുമ്പ് പലതവണ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് 'അവര്‍ മൈന്‍'. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ജാക്ക് ഡോര്‍സിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇവര്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സേവനങ്ങള്‍ വിപണനം നടത്തുകയാണ് ഇവര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം ട്വിറ്റര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രശ്‌നം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തുവെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി സഹകരിച്ച്‌ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.