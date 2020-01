ന്യൂദല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരേ പലയിടങ്ങളിലും ഇടതു ജിഹാദികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ മുഖം മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നു. ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും കശ്മീരിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടും നിരവധി പോസ്റ്ററുകളും മുദ്രാവാദ്യങ്ങളുമായി സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍, ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ രാജ്യത്തെ മതത്തെ പേരില്‍ കീറി മുറിച്ച ജിന്ന സമ്മാനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇടതു ജിഹാദികളുടെ ആവശ്യം. ദല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധസമരത്തിലാണ് ജിന്നാ വാലി ആസാദി മുദ്രാവാക്യം ശക്തമായി ഉയര്‍ന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇതിനകം വൈറലായ വീഡിയോ പ്രകാരം ആസാദി മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ- ഞങ്ങള്‍ നേടും സ്വാതന്ത്ര്യം, നെഹ്രു വാലി ആസാദി, ഗാന്ധി വാലി ആസാദി, ഭഗത് വാലി ആസാദി, അഷ്ഫഖ് വാലി ആസാദി, ജിന്നാ വാലി ആസാദി, ദില്ലി വാലി ആസാദി. രാജ്യത്തു പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരേ നടക്കുന്ന സമരങ്ങള്‍ പലതും പാക് സ്‌പോണ്‍സേര്‍ഡാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മുഹമ്മദലി ജിന്ന സമ്മാനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങള്‍ നേടും എന്നു സമരക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇത് എന്തുതരം മുദ്രാവാദ്യമെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചോദ്യമുയരുന്നത്.

So liberals now need 'Jinnah Wali Azadi'!



India was divided in 1947 to give 'Jinnah wali Azadi' to those who wanted a separate homeland.



More than a million hindus were massacred during partition. Is India ready to witness one more disaster?? pic.twitter.com/u0vG2y48UI