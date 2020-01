ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നു. ഒരു പൊതുവേദിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്മൃതി നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. 2018 ല്‍ ലോക വനിത ദിനത്തില്‍ സ്മൃതിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ഭാഗമടങ്ങുന്ന ക്ലിപ്പ് അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് സോഷ്യല്‍മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോമായ ടിക് ടോകില്‍ പങ്കു വെച്ചതോടെയാണ് ഇത് വൈറലായത്. ടിക് ടോകില്‍ പാഹിയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ആവേശത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്ന പാഹിയെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Best reply to why Indian women walk behind her husband!!!👍👍👍👍👍🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rFEZClQKt1